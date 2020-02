Asinolla: scelta “green” per festeggiare San Valentino

Pietra Ligure. “La solita cena a lume di candela? No, è ora di rompere con le vecchie abitudini, con la solita routine… Perché non concedersi una fuga romantica in mezzo al verde delle colline? Divertimento, relax e contatto con la natura… Un contest ideale per trascorrere la tua giornata assieme al tuo partner: una celebrazione dell’amore fatta di emozione, fascino e originalità”.

Per questo il parco natura “Asinolla” a Pietra Ligure ha organizzato un programma davvero speciale per San Valentino, che sarò festeggiato domenica 16 febbraio.

Sarà possibile usufruire dei servizi della struttura, vedere da vicino gli animali del parco e godersi un panorama mozzafiato…

“Per le coppie con bambini nessun problema… Asinolla mette a disposizione il suo staff per far divertire i piccoli ospiti con gli animali e gli altri servizi della struttura, lasciando spazio all’intimità di mamme e papà… Quindi non perdere l’occasione di una scelta “green” per San Valentino: due cuori e un parco da esplorare e regalare alla tua metà…” concludono dall’associazione che gestisce il parco natura di Pietra Ligure.