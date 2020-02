Arte Ginnastica: 12 podi alla prima di campionato regionale Silver

Domenica 2 febbraio è iniziato il Campionato Regionale per l’A.S.D. Arte Ginnastica, settore della Polisportiva del Finale, che in questa prima gara ha visto gareggiare con grinta e determinazione le sue ginnaste a Quiliano per i livelli Silver LA, LB e LC.

Ed è stato un inizio campionato col botto, grazie alla bravura e voglia di vincere di queste giovanissime atlete, che ha regalato alla ritmica finalese ben 12 podi in diversi livelli e categorie:

Livello Silver LA:

categoria A1:

– 6° posto per CATERINA COLMAN;

– 9° posto per SARA BAYOUMI;

– 20° posto per NINA CANCEDDA;

categoria A2:

– Medaglia d’Argento per LAVINIA BERTA;

– 7° posto per SOFIA MINA;

– 9° posto per SARA LANTERI;

– 11° posto per ANAHI GABOSSI;

– e 19° posto per GAIA RONCO;

categoria A3:

– Medaglia d’Oro per GRETTA CALLIKU;

– Medaglia d’Argento per ASJA GABOSSI;

– 5° posto per ALESSANDRA GAROFALO;

– e 9° posto per GINEVRA VIOLA;

categoria A4:

– Medaglia d’Oro per ELISA CORTI IVANOVA;

– Medaglia di Bronzo per GIORGIA SCARAMOZZI;

categoria J3:

– Medaglia d’Oro per ANNA RAMÓ;

categoria S1:

– Medaglia d’Oro per ALESSIA BOLLA.

Livello Silver LB:

categoria A2:

– Medaglia di Bronzo per ARIANNA CIOÈ;

categoria J1:

– Medaglia d’Oro per EMMA CAFFARENA.

Livello Silver LC:

categoria J2:

– Medaglia d’Oro a pari merito per MARTINA TIPOLI E FEDERICA MASSA;

– 4° posto per DEBORA BENNE, che ha ottenuto il terzo punteggio in gara nonostante abbia voluto gareggiare seppur con la febbre altissima! Bravissima Debby!!!!

categoria S2:

– Medaglia d’Oro per CARLOTTA BOIGA.

E allora che dire….. i risultati parlano da soli! Grandissime ragazze belle!!!