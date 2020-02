Arpal, previsto forte vento di burrasca su tutta la Regione: attese raffiche oltre i 100km/h

Regione. Il centro meteo Arpal ha emanato l’avviso per vento di burrasca forte su tutta la Regione per la giornata di domani, mercoledì 5 febbraio.

Già da oggi, martedì 4 febbraio, sono attesi venti di tramontana in progressiva intensificazione ed estensione da ponente verso levante, forti e irregolari su tutte le zone, con raffiche fino a 60-70 km/h lungo le coste, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e 90-100 km/h sui rilievi.

Per mercoledì 5 febbraio, dalle prime ore della notte è prevista un’ulteriore intensificazione dei venti di tramontana con valori fino a burrasca forte, con raffiche fino a 70-80 km/h lungo le aree costiere, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e oltre i 100 km/h sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì fino a moderati in serata.