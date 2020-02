Arcobaleno: Lucrezia Mancino, ottimo quinti posto ai campionati italiani indoor

Savona. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, ad Ancona, nelle Marche, si sono svolti i campionati italiani indoor categoria Promesse.

In gara a difendere i colori Arcobaleno la biellese Lucrezia Mancino. Lucrezia ha corso prima i 1.500 metri in 4’48″29, crono che le è valso il nono posto nella classifica finale.

Ottimo il suo piazzamento, la quinta posizione, sui 3.000 metri, con crono di 10’20″39 ed un po’ di rammarico per una possibile quarta piazza sfuggita per poco più di un secondo.

Trasferta svedese per Luca Biancardi e Francesco Girardi, ad Uppsala. Luca ha corso i 60 piani in 7″11, eguagliando così il primato personale. Notevole soprattutto la successiva prova sui 200, gara in cui ha chiuso in quarta posizione assoluta con il nuovo personale ad un interessante 22″50.

Francesco ha confermato i suoi progressi nella velocità, realizzando a sua volta un doppio primato personale più che soddisfacente: 7″30 e 23″21 i suoi crono. Meno bene nel lungo con qualche problema in battuta: il miglior salto è misurato a 6,16; gli è valso il nono posto, primo degli esclusi dalla finale.

Nella foto: Luca Biancardi e Francesco Girardi