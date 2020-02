Arcobaleno, doppio argento ai campionati italiani indoor: grandi Anabel Vitale e Marco Zunino

Savona. Atletica Arcobaleno Savona iperattiva anche in questo weekend appena trascorso.

L’appuntamento più importante era ad Ancona per i campionati italiani individuali Allievi/e Indoor. I tecnici Franco Romano e Samuele De Varti tornano dalla trasferta sicuramente soddisfatti.

Il quattrocentista Marco Zunino, seguito da Franco Romano, gestisce in maniera ottimale la batteria di qualificazione e va in finale con il miglior tempo. Nella gara per le medaglie incrocia il toscano Tommaso Boninti (già under 48 nella scorsa stagione outdoor) che si rivela nell’occasione un osso ancora troppo duro: vince Boninti in 48″54, terza prestazione italiana all time! Ma Marco non è da meno ed all’arrivo il cronometro si ferma a 48″91, quinta miglior prestazione di sempre in Italia, nuovo record ligure indoor per le categorie Allievi e Juniores e medaglia d’argento che ha quasi il sapore dell’oro.

Anabel Vitale raccoglie tanta amarezza nel salto in lungo disputatosi nella giornata di sabato: il suo 5,48 non è sufficiente per una inezia a garantirle l’accesso ad una finale in cui il podio sarebbe stato forse raggiungibile. Ma l’allieva di Samuele De Varti e Carlo Galiano, seguita nell’occasione anche dal tecnico federale Eugenio Paolino, dimostra tutto il suo carattere con tre grandi prove sui 60 ostacoli: nettamente prima in batteria ed in semifinale. In finale vince Martina Cucchi (portacolori del Team Atletica Marche e migliore specialista azzurra in questa stagione) che chiude in 8″56. Anabel combatte sino all’ultimo centimetro ed è argento con 8″67, crono che eguaglia il suo record ligure di categoria.

Marella Toblini corre una gran batteria sui 200, chiudendo in 25″73, tempo che rappresenta il nuovo record provinciale di categoria e migliora nettamente il precedente primato personale dell’atleta. In finale la seconda corsia è piuttosto penalizzante ma Marella riesce comunque a chiudere la prova con un dignitoso 26″20.

A Genova si è tenuto il campionato regionale individuale di lanci lunghi. Due ori e due bronzi per l’Arcobaleno. Vittorie per gli alfieri Denis Canepa nel giavellotto (con l’ottima misura di 66,20 metri) e Gioele Buzzanca (buon 41,33 per lui) nel disco. Clara Degni è terza nel martello con 34,93, mentre Elena Mordeglia è terza nel disco con 26,00.

Gare anche oltre frontiera. A Monte Carlo si è svolta la Monaco Run sui classici 5 chilometri. Marina Marchi ha primeggiato tra le Allieve, mentre nella categoria Junior maschile secondo posto per Hamza Soummade.

