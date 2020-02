Appartamenti al posto di negozi sfitti, Pd all’attacco: “Ipotesi scellerata confermata dall’assessore Scajola”

“La Giunta regionale conferma la scellerata politica di trasformazione dei negozi sfitti in seconde case”. L’affondo arriva dal consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi dopo la seduta di oggi dell’assemblea ligure.

“Abbiamo appena avuto la conferma che su tutto il territorio ligure si potranno trasformare i negozi sfitti in appartamenti”. Il consigliere Garibaldi spiega: “La Giunta nei fatti conferma, con la risposta dell’assessore Scajola alla mia interrogazione, l’ipotesi che i negozi inutilizzati da cinque anni e siti a piano terra possano diventare residenze, prime o seconde case, o appartamentini, per l’applicazione della nuova legge regionale 30/2019 sui seminterrati. L’assessore conferma che questo possa avvenire anche nei centri storici, anche se lo ritiene “improbabile”.

“Improbabile non è un termine che può essere utilizzato per tranquillizzare i cittadini per una manovra politica del genere”, continua Garibaldi.

“Questa ipotesi non è improbabile ma è possibile e i Comuni non possono fare nulla per impedirne l’applicazione. Nella nostra regione non c’è bisogno di nuove case e appartamenti, magari trasformando degli esercizi commerciali nei quartieri.

“Far chiudere le serrande ai negozi e di trasformarli in seconde case, è questa la scelta della Giunta Toti? Quale impatto avrà sul tessuto commerciale, già in crisi, senza alcun tipo di sostegno, e su cui anche la giunta regionale non ha mai mosso un dito? Questa norma va cambiata e va data ai Comuni la possibilità e il tempo di decidere sullo sviluppo del proprio territorio” conclude l’esponente Dem.