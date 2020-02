Savona/Vado Ligure/Genova. Si è conclusa con successo la partecipazione dei Ports of Genoa alla 27esima edizione di Fruit Logistica, principale evento espositivo mondiale della filiera dell’ortofrutta (produzione, trasporto, logistica e distribuzione), che ha visto la presenza di 3.300 espositori e 80 mila visitatori, con l’Italia a svolgere un ruolo preminente (tre padiglioni dedicati).

Lo stand Ports of Genoa, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale insieme a CISCO e ai partner della shipping community (Spediporto, Assagenti, Isomar e Unione Utenti SV) ha consentito al cluster logistico-portuale di Genova e Savona, leader nel Mediterraneo per numeri e know how, di presentare la propria variegata offerta di servizi per il settore ortofrutticolo e dei prodotti refrigerati.

Foto 2 di 2



Attraverso i terminal di Vado Ligure, Savona, Pra’ e Genova nel 2019 sono transitati 400 mila tonnellate di frutta e oltre 120 mila contenitori refrigerati, per l’importazione di frutta tropicale e in contro stagione da West Africa, Caribe e Paesi dell’emisfero sud, e di ortaggi dai Paesi della sponda sud del Mediterraneo, segmento che negli ultimi anni mostra una significativa crescita.

Nei tre giorni di fiera lo stand Ports of Genoa ha ospitato una serie di eventi di approfondimento dei vari aspetti della filiera di trasporto (nuove soluzioni tecnologiche, servizi portuali e intermodali, formazione specialistica) e momenti di networking offerti dalla shipping community (Spediporto, Assagenti, Isomar Unione Utenti e le associazioni dei terminal operators), presente in fiera con una trentina di rappresentanti fra commerciali e direttivi.

Ports of Genoa ha anche partecipato al seminario “Liguria, the new hub for reefer logistics services” organizzato da Confcommercio International presso lo stand della Regione Liguria, che per la prima volta ha preso parte alla manifestazione di Berlino, fornendo una brillante vetrina per la valorizzazione delle eccellenze liguri.

Presentati in questa occasione anche le novità relative ai due principali terminal del sistema portuale ligure: APM Terminals Vado Gateway, inaugurato lo scorso dicembre, e PSA Genova Prà, primo terminal in Italia per movimentazione di contenitori.