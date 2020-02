Anpi, si aprono le iscrizioni per il 2020

Provincia. Si aprono le iscrizioni all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia per l’anno 2020. Di seguito le indicazioni per tesserarsi.

Ad Alassio presso la Sezione Anpi, sita in via Robutti 11 (ex sede Circolo Arci-Brixton) aperta sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12. Ad Albenga presso la Sezione Anpi sita in via Cavour (di fronte ad Albenga Salute) aperta sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Ad Albisola Superiore presso il gazebo Anpi in via Colombo vicino al Teatro Leone sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 15.30 alle 17.30. Ad Albissola Marina presso il gazebo Anpi in piazza del Popolo sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12.

A Balestrino domenica 23 febbraio dalle 15 alle 17 presso il banchetto Anpi in via dell’Asilo. A Borghetto Santo Spirito domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12 presso il banchetto Anpi in piazza Giardini.

A Carcare presso il banchetto Anpi presso la Galleria Commerciale (in piazza Pertini) sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; giovedì 27 e venerdì 28 febbraio dalle 16 alle 18; sabato 29 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; giovedì 6 e venerdì 7 marzo dalle 16 alle 18; sabato 8 barzo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

A Celle Ligure presso la nuova sezione Anpi sarà nella sala del consiglio comunale sabato 22 febbraio dalle 10 alle 12 e presso il gazebo in via Boagno domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12. A Noli presso il gazebo Anpi in piazza Ronco, di fronte alla chiesa di San’Anna, sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12.30. A Orco Feglino presso la sezione Anpi presente nella sala del consiglio comunale sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 15 alle 18.

A Savona presso la sezione Anpi del quartiere Fornaci aperta tutti i giovedì mattina

dalle 10.30 alle 12 presso la SMS Fornaci (Giardino Serenella); presso la sezione Anpi del quartiere Lavagnola nella SMS “Libertà e Lavoro” aperta domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12; presso la sezione Anpi del quartiere Legino nella SMS “Fratellanza Leginese” (Circolo ARCI Milleluci) aperta sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17; presso la sezione Anpi del quartiere Villapiana presente nella giornata di sabato 22 febbraio dalle 9.30 alle 12 presso la SMS “La Generale” in via San Lorenzo e dalle 15 alle 17.30 presso la SMS “24 Aprile/Macchinisti e Fuochisti” in via Verdi; presso la sezione Anpi del quartiere Zinola attigua alla SMS “Fratellanza Zinolese” aperta sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12.