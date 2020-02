Andora, sono stati 332 gli interventi effettuati dalla protezione civile nel 2019

Andora. “Sono 332 gli interventi effettuati in un anno, 8847 km percorsi per un totale di 854 ore di lavoro sul territorio”. Questo è il bilancio del 2019 presentato dal gruppo comunale di protezione civile di Andora.

“Una squadra di 40 volontari, guidati dal responsabile Fabio Curto, che fa parte anche del gruppo Aib antincendio boschivo ha realizzato da sola ben 122 ore di interventi. Una squadra che ha molte specializzazioni e si aggiorna costantemente”, fanno sapere dalla protezione civile.

“Solo nel 2019 la stessa squadra ha partecipato a 55 ore di corso oltre ad aver animato le piazze con la campagna nazionale ‘Io non rischio’ – continuano dal gruppo comunale – Le allerte meteo hanno tenuto impegnata la squadra in vari turni per ben 159 ore in cui hanno percorso più di 1900 km in perlustrazione del territorio”.

“Sono una squadra straordinaria – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – sia per la grande professionalità, competenza e velocità con cui realizzano gli interventi sul territorio sia per l’assoluta disponibilità a mettersi al servizio della comunità”.

“Ringrazio Fabio Curto, responsabile della squadra e i suoi valenti e generosi ragazzi, il responsabile del settore Protezione Civile del Comune, comandante Paolo Ferrari che insieme ai tecnici, ai funzionari, agli operai comunali e alle forze dell’ordine locali formano una equipe efficace nel corso delle allerte e in ogni emergenza” aggiunge il primo cittadino.

“Una grande esperienza che la squadra comunale di protezione civile di Andora, insieme al Comune di Andora, vogliono mettere a disposizione anche dei cittadini con un corso aperto a tutti che si svolgerà dal 10 febbraio nella sede della Protezione Civile di via Cavour.

In tre lezioni, dalle 20.30 alle 22.30, il corso si avvale anche della collaborazione della 115 Squadriglia Radar Remota di Capo Mele e propone i seguenti temi: ‘Come si fa una previsione meteo in funzione delle Allerte’ ( 10 febbraio), ‘Le allerte meteo’ (17 febbraio) e ‘Il piano di Protezione civile di Andora’ ( 24 febbraio)” conclude il gruppo di protezione civile operanti sul territorio di Andora.