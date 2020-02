Andora, re-inserimento socio-lavorativo: lavori pubblici “in sinergia” con le persone in difficoltà

Andora. Pulizia dei rii, del torrente Merula e sfalcio dei sentieri in corso in questi giorni ad Andora. Un’operazione in cui sono impegnati, oltre alle ditte incaricate dal comune, anche le persone che usufruiscono del progetto socio-assistenziale promosso dall’assessorato alla politiche sociali, guidato da Patrizia Lanfredi, e riservato ai disoccupati.

Due tipologie di interventi diversi, ma che concorrono insieme alla pulizia del territorio andorese che è molto esteso e conta molti rii. Le ditte stanno realizzando gli interventi più radicali, quelli che necessitano ruspe e macchinari.

Dopo i lavori sugli argini dei corsi d’acqua danneggiati dagli ultimi eventi meteo, l’amministrazione Demichelis, con un investimento di 60 mila euro, ha avviato la manutenzione e la pulizia di una parte dei rii dove da giorni stanno lavorando con le ruspe e lungo l’argine del torrente Merula.

“Già puliti il rio Vignette, il rio in località Marino e rio Metta – spiega Marco Giordano, assessore ai servizi tecnologici e alle frazioni del comune di Andora – Ci sarà un nuovo intervento in rio Mezzacqua, nel beo vicino alla stazione e in tutti i rii del territorio. A buon punto i lavori lungo l’argine di rio Moltedo, danneggiato dagli eventi meteo di dicembre: è stata realizzata la gettata per la fondazione di un primo muro a cui seguirà la realizzazione di un secondo che permetterà di rifare la strada sovrastante e ripristinare la viabilità a doppio senso”.

In contemporanea, i fruitori del progetto comunale stanno realizzando lo sfalcio di alcune strade e sentieri e provvederanno a completare l’intervento sui restanti rii.

“Le persone inserite nel progetto di re-inserimento socio-lavorativo promosso dal comune, sono assunte per un massimo di 12 mesi – spiega il vice sindaco Patrizia Lanfredi – Sono impiegati con varie mansioni: durante la stagione estiva, ad esempio, per la pulizia quotidiana delle spiagge e dei bagni pubblici o per l’assistenza alle manifestazioni. Il progetto prevede anche i servizi di sfalcio dell’erba, la pulizia di aree comunali e sentieri, la tinteggiatura di arredi urbani o immobili di proprietà del comune e infrastrutture comunali individuate dall’ufficio tecnico. Un progetto che permette all’amministrazione di integrare e ampliare l’area di intervento sul territorio, offrendo contemporaneamente a chi è momentaneamente in difficoltà la possibilità di aver un minimo reddito che permetta di fronteggiare le spese quotidiane, in attesa di trovare una nuova occupazione stabile”.