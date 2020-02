Andora. La quarta giornata del girone di ritorno è stata decisamente amara per le due formazioni liguri, impegnate entrambe in trasferta.

L’AB Genovese è stata battuta con un clamoroso 25 a 2 dall’Auxilium, compagine che già all’andata le era stata fatale. A Saluzzo incontro già chiuso dopo i due tiri di precisione, col punteggio sul 15-0. Nonostante la seconda sconfitta negli ultimi tre turni, i genovesi conservano la seconda posizione solitaria.

Resta al settimo posto in classifica l’Andora, che ha incassato il settimo ko stagionale. I biancazzurri hanno perso 17-10 sui campi del fanalino di coda Pozzo Strada che, grazie a tre vittorie nelle ultime quattro giornate, ha rinvigorito le proprie possibilità di salvezza.

I tabellini delle due squadre liguri nella tredicesima giornata:

Auxilium – AB Genovese 25-2

Combinato: A. Danna – A. Dondero 26-22

Prima coppia: F. Mellano / D. Garzino – A. Rossi / S. Del Bene 8-7

Primo individuale: G. Ballario – T. Micheli 11-3

Terna: O. Versino / A. Barale / S. Buttigliero – E. Piccardo / F. Vaccarezza / P, Cambiaso 9-8

Staffetta: M. Giordanino / A. Danna – M. Saettone / L. Caviglia 22/28, 22/28, 44/56 – 22/28 20/26 42/54

Primo tiro precisione: F. Mellano – A. Rossi 23-17

Secondo tiro precisione: G. Ballario – E. Piccardo 15-12

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Auxilium – AB Genovese 1-0

Tiro progressivo: M. Barale – L. Caviglia 34/44 – 36/46

Tiro progressivo: A. Danna – R. Foppiano 33/41 – 25/40

Seconda coppia: M. Barale / P. Demarchi – T. Micheli / M. Levaggi 11-5

Terza coppia: P. Versino / S. Buttigliero – E. Piccardo / F. Vaccarezza 10-7

Secondo individuale: F. Mellano – A. Rossi 9-8

Terzo individuale: A. Barale – A. Dondero 11-8

Arbitro: Minetti

Pozzo Strada – Andora 17-10

Combinato: M. Ronco – G. Freccero 24-15

Prima coppia: M. Croveri / G. Strocco – R. Rossi / G. Morotti 6-6

Primo individuale: D. Ariello – M. Morotti 11-3

Terna: P.L. Luciano / L. Pittarelli / C. Franco – A. Cappato / G.L. Gottardo / L. Armato 6-11

Staffetta: M. Ronco / E. Favaretto – S. Sciutto / N. Gallizia 15/24, 14/22, 29/46 – 24/28 24/28 48/56

Primo tiro precisione: C. Franco – A. Cappato 11-9

Secondo tiro precisione: D. Ariello – G.L. Gottardo 15-19

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Pozzo Strada – Andora 0-1

Tiro progressivo: M. Ronco – S. Sciutto 32/41 – 38/47

Tiro progressivo: E. Favaretto – N. Gallizia 38/45 – 26/43

Seconda coppia: M. Croveri / C. Franco – R. Rossi / M. Morotti 11-7

Terza coppia: P.L. Luciano / D. Ariello – G.L. Gottardo / G. Morotti 7-3

Secondo individuale: G. Strocco – G. Freccero 11-3

Terzo individuale: L. Pittarelli – A. Cappato 11-7

Arbitro: Barbera