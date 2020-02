Anche Albenga aderisce alla 20esima Giornata di raccolta del Farmaco

Albenga. Sono oltre 4.800 le farmacie che espongono la locandina della #GRF2020. All’interno di esse sarà possibile acquistare uno o più confezioni di farmaci da banco da donare ai bisognosi.

“In Italia, nel 2019, c’è stato il picco di richieste da parte degli enti, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018); 473.000 persone povere si sono ammalate e hanno chiesto il loro aiuto per curarsi; in Italia, su 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1.260.000 sono minori, mentre una famiglia su cinque con figli è stata costretta a rinunciare alle cure per ragioni economiche” fanno sapere dal Comune di Albenga.

Anche Albenga aderisce alla 20° Giornata di raccolta del Farmaco, con la farmacia comunale di via Don Isola. La raccolta durerà fino al 10 febbraio e sabato 8 febbraio saranno presenti in farmacia i volontari.

Il consigliere Martina Isoleri, in occasione, afferma: “Lo scopo del banco farmaceutico è aiutare quelle persone che non possono permettersi di acquistare farmaci di cui hanno bisogno. I medicinali raccolti andranno alla Caritas Parrocchia del Sacro Cuore di via Trieste”.