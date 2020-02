Ambiente, economia solidale e benessere sociale: le associazioni savonesi fanno rete

Savona. Si terrà martedì 18 febbraio, alle ore 21.00, presso la S.O.C. Misericordia di via Famagosta a Savona, l’incontro dal titolo: “Proposte per un futuro migliore”, a cura di Massimo Angelini.

Al centro sostenibilità ambientale, economia solidale e benessere sociale.

“Filosofo della terra e della parola, Massimo Angelini ha incentrato gran parte delle sue attività sul mondo agricolo e sulla riscoperta della cultura contadina. Un’attenzione ed una passione che hanno portato a risultati straordinari, come una storica legge sullo scambio dei semi e la nascita di una Rete che oggi riunisce ben 40 associazioni impegnate per la custodia della biodiversità. Un essere umano, quando non si arrende, può davvero cambiare il mondo. Pacificamente” si legge nella presentazione dell’evento.

L’iniziativa vede in campo le associazioni GasSa, Club Alpino Italiano, WWF Savona, Fridays For Future Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Rete Italiana Villaggi Ecologici, Next, Banca Etica, doMani, èNostra, Bottega della Solidarietà, Uniti per la salute, Ubik Savona, Gestione Corretta Rifiuti Liguria, VitaNova, Earth, Pipinin attive sul territorio savonese, in ambiti differenti, che hanno sentito la necessità di avviare un percorso collaborativo che inizia a concretizzarsi con una serie di conferenze con tematiche di interesse ambientale, sociale ed economico.

“Siamo varie associazioni e soggetti attivi nella realtà territoriale Savonese che denunciano le criticità attuali e propongono soluzioni teoriche e concrete innovative rispetto all’attuale sistema economico, sociale, culturale, politico, in questa fase di profonda transizione locale e mondiale, traguardando proposte per un totale cambiamento di evoluzione e non più di rivoluzione”.

“Proponiamo incontri con scienziati che illustreranno l’attuale situazione e descriveranno proposte per invertire la profonda crisi in cui ci troviamo” affermano.