Pallare. Dopo una breve sosta, lunedì 17 febbraio è ripreso il campionato Uisp di calcio a 5 della Val Bormida con il girone di Eccellenza.

Il primo incontro ha visto scontrarsi due formazioni, Sciancati e Ciucateri, in una posizione di classifica critica. I Ciucateri riescono di misura a prevalere e ad intascarsi i primi tre punti nella seconda fase di questo campionato.

Nel secondo match si è assistito ad un classico di questo torneo, con la sfida tra Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena e Dessino Sementi. Formazioni al completo per una partita sentitissima, terminata con un pareggio con due reti per parte.

Parità tra Bar Bologna e Nati per Vincere che non riescono a superarsi, dando vita ad un incontro molto equilibrato.

I tabellini:

Sciancati – Ciucateri 6-7

Formazione Sciancati: Canepa E., Ogici A., Orsi G., Avdullai Z., Beyay E., Ogici N.

Formazione Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi A., Prandi E., Meirano H.

Reti Sciancati: Ogici A. (3), Ogici N. (2), Beyay E. (1).

Reti Ciucateri: Meirano H. (3), Prandi E. (2), Pizzorni A. (1)., Prando E. (1).

Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena – Dessino Sementi 2-2

Formazione Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Cutuli S., Tacchini D., Tatti A., Adami L., Schionatti S.

Formazione Dessino Sementi: Dainese A., Torrello M., Finocchiaro A., Ceccarel M., Belerio S., Ferraris A., Briano S., Perzan G.

Reti Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena: Tatti A. (1), Caruso L. (1)

Reti Dessino Sementi: Torrello M. (2)

Bar Bologna – Nati Per Vincere 2-2

Formazione Bar Bologna: Odella S., Paglionico M., Di Noto S., Kasay E., Garau M., Mozzone M.

Formazione Nati Per Vincere: Dolermo D., Delpiano L., Valle S., Kadriya H., Viazzo D., Loddo A., Pistoia M., Bracco M.

Reti Bar Bologna: Paglionico M. (1), Mozzone M. (1).

Reti Nati per Vincere: Kadrija H. (2).

Nella foto sopra: Gelatiamo Pan x Focaccia Paraf. La Maddalena

Herolind Kadja (Nati Per Vincere)

Diego Dolermo (Nati Per Vincere)