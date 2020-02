Amatori Pallacanestro Savona, battuta d’arresto inaspettata

Vado Ligure. Terza sconfitta in campionato per le biancorosse che perdono contro Lavagna 59-65

Partita che inizia a ritmi bassissimi, con difese attente che studiano gli attacchi, i quali invece di correre si fermano senza alzare nessun ritmo arrivando alla prima frazione con le locali, spinte da un’ispirata Paleari che firma 10 punti nel primo quarto, avanti nel punteggio 12-9.

Secondo periodo leggermente meno soporifero; la difesa delle biancorosse però inizia a fare un po’ di acqua causa errori banali di disattenzione ed in attacco la voglia di cercare ad andare più veloce fa commettere errori spalancando la strada alle lavagnesi, permettendo loro così di recuperare i 3 punti di vantaggio accumulati nella prima frazione, arrivando a metà partita sul 28-28.

Al rientro dagli spogliatoi le vadesi appaiono sono spente, in attacco sono senza idee e perdono palloni banali aprendo contropiedi facili per le tigulline, mentre in difesa, se mai fosse possibile, commettono ancora più errori del secondo quarto arrivando all’ultimo miniriposo in svantaggio 38-46.

Nell’ultimo periodo è un arrembaggio delle pappagalline; in attacco il trio Paleari-Leonardini-Dagliano porta la squadra fino al meno 1, ma la zona proposta da coach Dagliano viene punita chirurgicamente in maniera sistematica dalle lavagnesi, con il tabellone che al quarantesimo recita 59-65.

Partita da dimenticare per le biancorosse; questa prova è la dimostrazione che senza “anima” non si va da nessuna parte. Prossimo appuntamento contro la Florence domenica 16 febbraio alle ore 18,15 presso il pallone geodetico di Vado Ligure.

Il tabellino della partita valevole per la 17ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Polysport Lavagna 59-65

(Parziali: 12-9; 28-28; 38-46)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 2, Vivalda 2, Pregliasco, Picasso, Lanari ne, Guidetti ne, Carbonell 2, Franchello ne, A. Dagliano 7, Paleari 27, Principi 9, Leonardini 10. All. R. Dagliano, ass. Faranna – Cacace.

Polysport Lavagna: Annigoni 8, Aldrighetti 21, Lombardo, Garbarino ne, Fantoni 2, Copello 13, Bianchino 15, Donati, Fortunato 6, Bruzzone ne. All. Pangri, ass. Devoto.

Arbitri: Falletta e Oro (Genova).