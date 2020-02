Allo skating club una serata dedicata alle più belle immagini delle gite di Cai Loano

Loano. E’ in programma domani, martedì 18 febbraio, alle 21 presso lo Skating Club dei Stonati di viale Libia la consueta serata dedicata a “Le nostre gite” organizzata dalla sezione loanese del Cai.

La serata apre le celebrazioni per i 25 anni di fondazione di Cai Loano e vedrà la proiezione delle immagini scattate durante le gite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano che ogni anno consente agli appassionati di camminate ed escursioni di esplorare e conoscere alcuni degli angoli più suggestivi del territorio ligure e non solo.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

“Loano non solo mare” è giunto quest’anno alla sua 22^ edizione ed ogni anno ottiene un successo via via crescente da parte di residenti e turisti. E anche dagli appassionati di fotografia come Renato Garolla, da oltre dieci anni uno “fotografi ufficiali” di Nsm. Anche se lui ci tiene a specificare che “per me un fotografo è colui che ha una professione attinente alla fotografia, un fotoamatore è invece chi ‘per hobby’ scatta fotografie”.

Ogni anno, dunque, il fotoamatore Renato Garolla pubblica su Facebook oltre 1.500 foto scattate durante le escursioni organizzate dal Cai Loano: “Chi non ha desiderato immortalare la bellezza di un paesaggio montano, cogliere l’attimo dell’incontro con un animale libero nel suo ambiente, fissare la magia effimera di una luce fra cime e nubi al termine o durante un’escursione?”

Domani sera chi lo desidera potrà ammirare alcuni degli scatti di Renato Garolla e conoscere meglio le attività di Cai Loano.