Savona. Dopo le segnalazioni, i pericoli e le polemiche dei giorni e delle settimane scorse da parte di molti cittadini, sono iniziate a Savona le operazioni di rimozione e disinfestazione degli alberi dai nidi delle processionarie.

L’intervento è stato varato dall’amministrazione comunale, dopo l’annuncio di ieri mattina sull’azione da mettere in campo a fini di sicurezza pubblica, oltre che per tutelare gli amici a quattro zampe a passeggio con i proprietari.

Nella programmazione di bonifica si è data la priorità agli alberi vicini ai plessi scolastici e successivamente i lavori proseguiranno in tutte le zone della città, con particolare attenzione alle aree canine.

Guardie Ambientali e altre associazioni avevano lanciato l’allarme, con la richiesta di ordinanze rivolte anche i privati: i bruchi della processionaria, infatti, sono ricoperti da peli urticanti che a contatto con la pelle, gli occhi o le vie respiratorie possono provocare reazioni allergiche anche gravi.

Il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 disciplina la lotta obbligatoria al fitofago nocivo, attribuendo competenze di intervento al Servizio fitosanitario nei casi in cui la presenza dell’insetto dovesse minacciare la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo. La normativa disgiunge quindi l’aspetto fitosanitario da quello, invece, legato alla prevenzione dei rischi sanitari per la salute delle persone e degli animali, in particolar modo i cani. In questi casi le competenze sono attribuite alle autorità sanitarie locali competenti per il territorio, ovvero i sindaci dei Comuni.