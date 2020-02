Albisola Superiore, scontro auto-bici: un ferito grave trasportato al Santa Corona

Albisola Superiore. Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10, ad Albisola Superiore.

Secondo quanto riferito, a scontrarsi violentemente sono state un’auto (che stava uscendo dall’autostrada) ed una bicicletta. Il sinistro è avvenuto in Corso Mazzini, nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Albisola.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenute l’automedica e la Croce Oro di Albisola. In seguito all’incidente, ad avere la peggio è stato il ciclista, che è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.