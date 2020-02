Albisola Superiore. Saranno eliminati i divieti di accesso a motocicli e biciclette, in prossimità dell’imbocco del cantiere deputato alla realizzazione dell’Aurelia Bis, ormai chiuso da mesi, nella frazione di Grana. A comunicarlo, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.

La novità agevolerà certamente gli spostamenti degli abitanti, che per raggiungere Savona o Albissola Marina possono – per evitare il traffico nel centro di Albisola Superiore – attraversare Grana e procedere verso via Delle Industrie e poi immettersi sull’Aurelia, oltrepassando il punto critico della viabilità albisolese.

Come avevamo già documentato, in alcuni casi i centauri attraversavano il ponte Pertini nonostante la segnaletica di divieto, posizionata ormai due anni fa, quando per via del sollevamento di polveri dal cantiere dell’Aurelia Bis, si procedeva alla pulizia della strada, rendendo l’asfalto viscido, rischio per la sicurezza di motociclisti, scooteristi e ciclisti.

Con accordi tra Comune di Albisola Superiore e Anas, via Grana sarà così liberata dal divieto a motocicli e biciclette entro un mese.