Albisola, al via il casting per il fotoromanzo “in salsa savonese” di Marzia Pistacchio

Albisola Superiore. Giovedì 6 febbraio dalle 16 alle 20 si svolgerà, presso lo spazio IAT di Albisola Superiore in piazzale Marinetti (messo gentilmente a disposizione da Indaco Eventi nella celebrazione del venticinquesimo anno di attività), il casting call per il fotoromanzo firmato Marzia Pistacchio.

In questa occasione si cercano attori di qualsiasi età, sesso e conformazione fisica per interpretare i personaggi delle storie che si vedranno su IVG.it, ma in particolare a ricercarsi è il volto di Bianca, la protagonista.

“Bianca Bufi è una giovane e promettente make up artist in una città che ha tanto bisogno di colore. E’ arrogante, irruenta, mediterranea, e adora mangiare – spiega Marzia Pistacchio, la creatrice del personaggio – Bianca, scorrazza per Savona e provincia, trascinando la propria fame e il proprio trolley pieno di colori, ma, ogni volta che si ferma per truccare qualcuno, così come succede a Cabot Cove, quel qualcuno muore”.

Bianca Bufi è già stata protagonista delle nostre pagine, prima sulla rubrica “Giallo Pistacchio” e poi nella raccolta di racconti noir “Il Tallone di Achille” edito da Golem Edizioni, ma questa volta non sarà protagonista di un racconto, né di un film, come si potrebbe facilmente pensare.

Pistacchio Imago Lab e l’associazione La Fattoria dei Pistacchi hanno infatti scelto una formula narrativa che si potrebbe definire quantomeno vintage: il fotoromanzo: “Il fotoromanzo è lento e ha fatto sognare intere generazioni. E quindi lo abbiamo scelto con grande entusiasmo – spiega Marzia Pistacchio autrice e direttrice artistica del progetto – Abbiamo deciso di tornare a sognare guardando delle belle immagini e innamorandoci di parole, personaggi, situazioni”.

“Ovviamente nel progetto si sono gettate a capofitto le mie colleghe e allieve artiste che apporteranno una nota di follia al look dei personaggi – conclude Pistacchio – e già aziende come Daphfne Cosmesi e Mondo Curvy si sono offerte di collaborare alla realizzazione. Ogni storia avrà un ospite vip che verrà stravolto dal proprio ruolo del quotidiano. Scatteremo a Savona e provincia, dove stiamo cerchiamo location, collaborazioni e, perché no, sponsor”.