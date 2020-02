Albisola Superiore. Nella prima metà del mese di febbraio prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza Dante Alighieri nell’incrocio tra i due assi viari di corso Mazzini e corso Ferrari (via Aurelia) e la riqualificazione semi-integrale di piazza Dante Alighieri.

Si tratta di interventi realizzati, come opere di urbanizzazione a scomputo, dal soggetto attuatore che sta ristrutturando l’ex deposito ACTS dove aprirà un nuovo supermercato nella prossima estate.

Foto 3 di 3





“Al fine di costruire la nuova intersezione con moto rotatorio, che richiede una maggior ampiezza dell’area rispetto all’esistente, – hanno fatto sapere dall’ente comunale, – si renderà necessario modificare le alberature presenti nella zona: il cedro di piazza Dante Alighieri e il platano a bordo strada all’inizio di corso Mazzini saranno tagliati e sostituiti da altre essenze in altri siti, mentre la palmetta Chamaerops sarà trapiantata sulla passeggiata a mare, dove sono state tagliate le palme presso via C. Battisti attaccate dal Punteruolo rosso”.

“Alla fine dei lavori tutta l’area avrà nuove piantumazioni arboree identiche a quelle sistemate nel tratto a levante di corso Mazzini, nuove panchine e un nuovo verde urbano rigenerato”.

“Questa importante operazione è stata da subito pensata e portata avanti con convinzione dall’Amministrazione comunale perché permetterà di migliorare la circolazione dei mezzi in uno degli incroci più importanti della città, se non il più importante, e per aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali. A tale proposito, sarà spostato verso monte il primo attraversamento di corso Mazzini per evitare che i mezzi pesanti lo attraversino subito dopo la svolta in curva della rotatoria”.