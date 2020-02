Alberi e pali pericolanti, tegole sradicate dal vento in Valbormida: superlavoro per i vigili del fuoco

Valbormida. Arpal lo aveva annunciato e il forte vento è arrivato, abbattendosi con forza sulla Liguria e, nel primo pomeriggio, in particolare sulla Valbormida.

Tantissime le chiamate di aiuto ricevute dal 112 per interventi di svariata natura: da pali della luce pericolanti ad alberi sradicati letteralmente e caduti sulla sede stradale, fino alle tegole pericolanti su diversi tetti.

Nessuna situazione critica, ma superlavoro per i vigili del fuoco, che saranno impegnati anche nelle prossime ore.

Per l’intera giornata odierna, infatti, come comunicato da Arpal “i venti di tramontana saranno in progressiva intensificazione ed estensione da ponente verso levante, forti e irregolari su tutte le zone, con raffiche fino a 60-70 km/h lungo le coste, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e 90-100 km/h sui rilievi”.