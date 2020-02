Albenga. “Il polo scolastico da oggi non è più un sogno ma una realtà che si sta concretizzando” con queste parole il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis traccia il bilancio dell’incontro che si è tenuto oggi presso il Ministero dell’Istruzione sul tema “Scuole Innovative”.

Oltre al sindaco Tomatis per il Comune di Albenga era presente l’Ing. Chiara Vacca, per il Ministero erano presenti la dottoressa Paola Iandolo e la dottoressa Simona Montesarchio, c’erano poi i referenti degli Uffici dell’Istituto Nazionale per Infortuni (Inail) e i rappresentanti degli altri Comuni italiani vincitori del bando.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “È stato un incontro estremamente positivo durante il quale io e l’Ing. Vacca abbiamo potuto confrontarci e porre domande dirette ai dirigenti Inail e del Ministero. La percezione è stata quella di una volontà operativa volta a passare, in tempi rapidi, alle fasi esecutive per la realizzazione dei vari progetti vincitori del bando Scuole Innovative”.

La progettazione del polo scolastico di Albenga è stato stimato ammontare ad un milione e 200 mila euro che verrà pagato con la vendita del terreno sul quale sorgerà il complesso scolastico ingauno. Il Comune, di questa somma, ha già ricevuto dal MIUR un acconto di 240 mila euro circa.

Spiega ancora il sindaco Tomatis: “Durante l’incontro di oggi abbiamo chiesto che ci venisse inviata comunicazione ufficiale attestante che la somma ricevuta (240 mila euro) fossero un acconto del milione e 200 mila euro necessario per la progettazione. Con questa comunicazione, che sarà una vera e propria garanzia per il nostro ente, potremo bandire la gara. Vorrei sottolineare che sarà una gara europea che permetterà ai migliori progettisti d’Europa di poter partecipare. Essendo una gara concordata con il Comune sarà nostra intenzione privilegiare giovani progettisti e continuare a coinvolgere studenti ed insegnanti ai quali comunicheremo passo passo le evoluzioni della progettazione.”

Chiarimenti sono stati ottenuti anche sulla tempistica del pagamento del milione e 200 mila euro.

In particolare un’altra quota del 40% sarà elargita a metà del percorso di progettazione e il saldo finale ci sarà con il progetto esecutivo.

“Sarà un percorso complesso proprio per l’importanza del progetto, ma l’incontro di oggi è stato estremamente positivo e questo mi fa’ ben sperare anche sulle tempistiche per la realizzazione del polo scolastico che renderà Albenga un riferimento per l’istruzione per tutto il comprensorio” conclude il primo cittadino albenganese.