Albenga, uomo in bici centrato da un’auto in via dei Mille: soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente stradale in pieno centro Albenga, nel pomeriggio di oggi (10 febbraio).

Il sinistro, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si è verificato intorno alle 15, in via dei Mille.

A rimanere ferito, un uomo in sella alla sua bicicletta, urtato da un’auto, che lo ha sbalzato dalla sella. Caduto sull’asfalto, ha riportato traumi e ferite.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Albenga, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.