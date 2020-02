Albenga, tutto pronto per “Albenga in Love”

Albenga. Nell’ambito degli eventi organizzati per “Albenga in Love”, l’Associazione “Cosa vuoi che ti Legga” organizza letture d’amore e ironia.

“Se l’amore non va come vorresti… ridici su… il buon umore è garantito con queste letture da non perdere”, incalzano gli organizzatori.

Appuntamento dunque a sabato 22 febbraio ore 18:45, presso la panchina degli innamorati che si trova nei pressi del Battistero di Albenga sito nel centro storico.