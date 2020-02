Albenga. Importante novità per la città di Albenga e per il suo patrimonio storico-culturale. A partire da oggi, infatti, la Necropoli Romana sita in viale Pontelungo tornerà a splendere e ad essere visitabile dal pubblico.

E questo, grazie all’impegno profuso negli anni dalla Delegazione FAI di Albenga-Alassio e del Gruppo FAI Giovani di Albenga per valorizzare questo gioiello della città ingauna. Un lavoro importante che ha portato al raggiungimento di importanti obiettivi: apertura straordinaria durante le Giornate FAI di Primavera 2015; candidatura come Luogo del Cuore nelle edizioni del 2016 e del 2018; aperture al pubblico nelle Giornate FAI d’Autunno 2018.

di 12 Galleria fotografica Apertura Necropoli Romana di Albenga









Ora però si è giunti ad una svolta decisiva: grazie al progetto “Puntiamo i Riflettori” lo scavo archeologico sarà reso visitabile una volta al mese. Il progetto, lanciato a livello nazionale dalla Fondazione nel 2010, prevede la possibilità per le delegazioni FAI di segnalare i beni del loro territorio abbandonati o vittime di degrado e di farsi promotrici della loro rinascita attraverso un’attività di sensibilizzazione e una raccolta fondi a livello locale.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio che, dopo il grande interesse mostrato dai numerosissimi visitatori durante gli eventi FAI, ha proposto al Capo Delegazione, Germana Gallo, e al Responsabile del Gruppo FAI Giovani, Matteo Scavetta, di sottoporre l’idea al Comune di Albenga.

Il Comune, nella figura del vicesindaco Alberto Passino, il FAI Centrale, la Delegazione, il Gruppo FAI Giovani e i responsabili del Condominio Palazzo Antico Romano (nei cui seminterrati si trova la necropoli) hanno aderito con entusiasmo alla proposta e, dopo un proficuo incontro, hanno gettato le basi della convenzione. Un lavoro di squadra che ha portato ad un importante risultato: la Necropoli sarà visitabile una volta al mese grazie ai volontari FAI.

Il calendario delle aperture sarà reso noto quadrimestralmente; ad oggi le domeniche stabilite sono: 8 marzo, 5 aprile, 10 maggio e 14 giugno. Lo scavo sarà visitabile una volta al mese, alle 16 e alle 17, solo su prenotazione e per gruppi di max 25 persone. Le visite prevedono un contributo minimo di 3 euro.

I volontari della Delegazione e del Gruppo FAI Giovani, nell’ambito di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina, in Comune, si sono detti “felici per l’importante risultato raggiunto e sperano che la convenzione sia un altro passo avanti per la valorizzazione dei beni storici, artistici e archeologici di Albenga”.

Auspicano inoltre che “l’attuazione del progetto ‘Puntiamo i riflettori’ possa favorire la nascita di nuove collaborazioni e l’organizzazione di eventi volti a dare lustro alla città. Molti sono i ringraziamenti: innanzi tutto al FAI Centrale, per l’opportunità accordata alla Delegazione di Albenga-Alassio, e al FAI Liguria, in particolare a Roberta Cento Croce, Capo Regionale, e a Francesca Parodi referente regionale”.

“Un sentito ringraziamento va alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio nel nome della Dottoressa Marta Conventi e al Comune di Albenga nel nome del Vice Sindaco Alberto Passino e di tutto il suo staff, che hanno accolto e promosso con entusiasmo questo progetto. Un grazie speciale al Condominio Palazzo Antico Romano nel nome di Michele Ghirardi, per la disponibilità e la collaborazione”.

“Ricordiamo infine tutti i soci FAI che hanno collaborato con impegno, costanza e determinazione al raggiungimento di questo importante obiettivo: il Capo Delegazione Germana Gallo; il Responsabile del Gruppo FAI Giovani Matteo Scavetta; i volontari della Delegazione Elena Formento, Marilena Boragno, Caterina Rosso, Francesca Bogliolo, Roberta Bani e Simone Ottonello; i volontari attivi del Gruppo FAI Giovani Chiara Dodero, Alice Salvatico, Paolo Pontari, Nicolo Silvestri, Lara Caruso, Virginia Montina, Daniele Zangari, Elena Parizi, Lorenzo Ardizzone e Luca Palazzo per essersi battuti, impegnati e resi disponibili a rendere possibile anche questa iniziativa di così tanta importanza per la nostra città”, hanno concluso.