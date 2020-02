Albenga, scooterista non si ferma all’alt e fugge: arrestato

Albenga. Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Albenga hanno intimato l’alt al conducente di uno scooter durante un controllo in via Piave. Lo scooterista, tuttavia, non si è fermato, ha accelerato ed è fuggito in direzione centro storico.

Inseguito dai militari, il soggetto – identificato poi in un cittadino marocchino – già noto alle forze dell’ordine, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduto in piazza San Michele, abbandonando il mezzo e proseguendo la fuga a piedi verso piazza delle Erbe.

Il fuggitivo, nonostante il lancio di una serie di sedie presenti in un dehor della piazza contro le forze dell’ordine, è stato bloccato.

Il cittadino, in seguito a tale condotta, si è visto ritirare la patente, sequestrare lo scooter, ricevere una denuncia per guida in stato di ebrezza – all’etilometro, da quanto comunica la compagnia carabinieri di Albenga, è risultato positivo con un tasso alcolemico doppio rispetto al massimo consentito.

Infine, egli è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Albenga, l’arrestato risponderà questa mattina davanti al giudice del tribunale di Savona, in rito direttissimo.