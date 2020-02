Albenga, rissa in piazza a colpi di pietre: arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate

Albenga. Nella tarda serata di sabato, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga sono intervenuti in piazza del Popolo per una violenta lite, segnalata da alcuni cittadini. Arrivati tempestivamente sul posto, i militari hanno separato i “protagonisti” della rissa, sporchi di sangue. Si tratta di due uomini marocchini di 37 e 50 anni, venuti alle mani per futili motivi secondo le prime informazioni.

Dopo l’aver placato la rissa, i carabinieri hanno condotto in caserma i due e li hanno sottoposti a perquisizione prima di dichiarare in arresto per lesioni personali aggravate l’aggressore, l’uomo di 37 anni.

Stando a quanto riferito dai testimoni, i due avevano consumato una notevole quantità di alcool e sarebbero venuti alle mani per futili motivi. Ad avere la meglio sulla vittima, conosciuto ai militari per vari precedenti tra cui lo spaccio, è stato appunto il 37enne fino ad oggi incensurato. L’uomo avrebbe scagliato contro il suo connazionale diverse pietre, di cui una di queste lo avrebbe centrato in piena faccia fratturandogli le ossa nasali. Per la vittima, trasportata al Santa Corona, una prognosi di 30 giorni.

L’arrestato, che questo fine settimana è rimasto rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga, stamattina sarà accompagnato in Tribunale ove risponderà delle accuse a suo carico.