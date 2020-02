Albenga piange la scomparsa di Calogero Di Raimondo, storico membro del comitato Santa Lucia

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Calogero Di Raimondo, storico membro del comitato Santa Lucia.

Si è spento all’età di 81 anni, all’ospedale di Albenga dove si trovava ricoverato.

Lascia la moglie Maria, i cognati, le cognate e i nipoti. Calogero Di Raimondo era molto conosciuto in tutto il comprensorio albenganese, non solo per la sua attività nello storico comitato ingauno.

I funerali si terranno giovedì alle ore 15 e 30 nella cattedrale San Michele: il Santo Rosario sarà invece recitato domani nella camera ardente dell’ospedale di Albenga. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati in queste ore alla famiglia.