Albenga piange la scomparsa del notaio Angelo Navone, contitolare dello studio Navone-Basso

Albenga. Grave perdita per la città di Albenga: è scomparso a Roma, dove si trovava ricoverato, il notaio Angelo Navone. Rosario e funerali, per volere dei familiari, saranno celebrati a Garlenda, ma in forma privata.

Era contitolare dello storico studio notarile Navone-Basso, di viale Martiri della Libertà. Classe 1942, molto conosciuto e stimato all’ombra delle torri ingaune, ha lasciato la moglie e due figli.

Al lutto della comunità albenganese, si è aggiunto anche quello dell’AeroClub di Savona e della Riviera Ligure, di cui era stato socio.

“Grande amico, per anni nostro socio e suggellatore della maggior parte degli atti pubblici della nostra realtà aeronautica, – si legge nel messaggio dell’AeroClub. – Si trascorre la maggior parte della vita a fianco di persone con le quali sei cresciuto, che hai ammirato e beneficiato della loro professionalità, amicizia, la disponibilità nei tuoi confronti, persone che in tutte le sfaccettature delle iniziative intraprese hai sempre trovato pronte ad accoglierti, consigliarti, supportarti, senza tralasciare i momenti gogliardici, d’incontro, lo stare insieme e scherzare spesso sdrammatizzando momenti di tensione e delicati sul lavoro”.

“Quando un sorriso vale più di un saluto, quando ti fermi per scambiare due parole ancorché gli impegni d’entrambi non lascino troppo spazio consci che sono attimi di serenità, ecco che solo con la loro scomparsa ti rendi conto d’aver perso un altro importante tassello del tuo mosaico di vita ed un bene prezioso per la nostra collettività. Ciao Angelo”.