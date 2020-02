Albenga, messa in sicurezza rio Fasceo-Carendetta. I residenti “Ma segua subito il secondo lotto”

Albenga. Aggiudicato alla ditta Sas Fratelli Vecchione l’intervento sul primo lotto funzionale (finanziato con 2,5milioni di euro) per la messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta ad Albenga.

E arrivano i ringraziamenti dei residenti della zona, che non anno però intenzione di “abbassare la guardia”: “Vogliamo evidenziare la soddisfazione di tutti per il primo risultato concreto finalmente ottenuto”.

“Gli abitanti della zona ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per la messa in sicurezza di questa primo lotto funzionale al quale dovrà seguire subito il secondo lotto come già messo a programma nel piano triennale della regione (2019/2012) in modo tale da rendere efficace l’opera di messa in sicurezza.

“Solo a completamento di tutta l’opera si potrà dormire meglio”, hanno concluso i residenti della zona.