Albenga. L’Albenga, sconfitta a domicilio (3-1) dalla Cairese, deve rintuzzare la fuga di Sestri Levante e Imperia, che hanno rispettivamente sette e sei punti di vantaggio.

Matteo Solari commenta così il match con la sua ex squadra.

“Mi viene da sorridere analizzare partite come questa, nella quale la mia squadra crea quindici palle goal, mentre la Cairese si ritrova in vantaggio 2-1 senza sapere come... abbiamo attaccato sino al novantesimo, Moraglio è stato strepitoso, mi spiace perché i ragazzi hanno dato tutto, a fine partita erano abbattuti, però il calcio è questo e noi abbiamo commessi degli errori, il rammarico è tanto perché oggi meritavamo la vittoria e non la sconfitta, ci assumiamo, come abbiamo sempre fatto, le responsabilità, ci mettiamo, come sempre, la faccia”.

“La società prenderà le decisioni che riterrà opportuno per il bene della squadra – conclude Solari – abbiamo parlato, in totale serenità con il presidente, la partita l’abbiamo vista tutti…”