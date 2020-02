Albenga, la città delle torri aderisce alla ventesima “Giornata Raccolta del Farmaco”

Albenga. La città di Albenga ha mostrato la sua generosità aderendo con entusiasmo alla 20° giornata raccolta del farmaco.

In oltre 4.800 farmacie in tutta Italia è stato possibile acquistare uno o più confezioni di farmaci da banco da donare ai bisognosi per cercare di dare un contributo al picco di richieste da parte degli enti che hanno chiesto un sostegno per le persone ammalate che non sono in grado di acquistare i farmaci per curarsi. In Italia, infatti, su 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1.260.000 sono minori, mentre una famiglia su cinque con figli è stata costretta a rinunciare alle cure per ragioni economiche.

La farmacia comunale di via Don Isola ha aderito alla giornata del Banco del Farmaco riuscendo a raccogliere il 44% in più dei farmaci rispetto allo scorso anno.

Afferma Martina Isoleri “Lo scopo del banco farmaceutico è aiutare quelle persone che non possono permettersi di acquistare farmaci di cui hanno bisogno.I medicinali raccolti sul nostro territorio saranno destinati alla Caritas Parrocchia del Sacro Cuore di via Trieste. Ringrazio tutti coloro che generosamente hanno partecipato all’iniziativa”.