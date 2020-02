Albenga. Si è conclusa sabato scorso la prima parte della quarta edizione di Albenga in Scienza, il Festival scientifico organizzato dal Liceo statale G. Bruno in collaborazione con l’Associazione Festival della Scienza di Genova: una ventina di laboratori scientifici allestiti nelle sedi di Viale Pontelungo e di Via Dante oltre che a Palazzo Oddo.

La manifestazione conferma nuovamente un ampio consenso di pubblico con la partecipazione di scolaresche del comprensorio da Bordighera a Pietra Ligure, che si sono alternate nelle visite interattive ai laboratori per un totale di oltre 3000 alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado accompagnati da oltre 100 insegnanti. Non solo scuole, ma anche intere famiglie e passanti incuriositi hanno avuto l’opportunità di fare gli scienziati e toccare con mano, o addirittura annusare e assaggiare, i risultati dei divertenti esperimenti ideati dai liceali del G. Bruno.

Foto 3 di 3





Nei laboratori gli oltre 190 liceali, veri e propri divulgatori scientifici, hanno trattato i più svariati argomenti dai fenomeni magnetici alla farmaceutica, passando attraverso il complesso funzionamento del corpo umano, le meraviglie dello spazio e le potenzialità tecnologiche del Coding.

La manifestazione continuerà con un ciclo di conferenze al giovedì – 13 e 20 febbraio, 12 e 19 marzo – all’Auditorium San Carlo tenute da esperti nelle diverse discipline scientifiche: queste riguarderanno temi legati alla matematica, all’ambiente e alla relazione con l’uomo, alla plastica, alle migrazioni, all’astronomia e all’intelligenza artificiale con l’obiettivo comune della divulgazione del sapere scientifico nella pratica e nel vissuto quotidiani.

Per rimanere aggiornati sulle date e gli orari di tutti gli appuntamenti, è possibile consultare i profili Facebook e Instagram o la pagina web del liceo, appositamente realizzata e aggiornata in tempo reale dai ragazzi stessi del Liceo con dati e immagini delle conferenze e dei laboratori. Online è possibile trovare anche tutti i riferimenti per collaborare e commentare oltre a proporre suggerimenti e nuove idee per le future edizioni.