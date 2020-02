Albenga, il consigliere Tomatis (Lega): “Successo per il canale diretto con i cittadini, lamentele contro l’attuale amministrazione”

Albenga. “Sono stato letteralmente sommerso da telefonate, messaggi sms e whatsapp dopo l’annuncio dell’attivazione del numero 339.7712376 a disposizione dei cittadini che desiderano dare consigli, denunciare disservizi o anche solo chiedere chiarimenti. E’ la prova lampante di quanto l’amministrazione Tomatis, (che ricordo una volta per tutte non essere mio parente ma solo omonimo…) attualmente al governo della città, sia distante dai propri cittadini”.

Si sta rivelando un vero e proprio successo l’iniziativa del consigliere di minoranza Roberto Tomatis di aprire un filo diretto con i cittadini che lamentano, ormai da tempo, l’impossibilità di comunicare con amministratori “sordi” e a quanto pare anche “cechi” alle molteplici problematiche di una città dove la microcriminalità e o spaccio la fanno da padrone.

“Sono stati proprio i cittadini, in questi primi due giorni di apertura del canale diretto con la popolazione, a segnalare come lo spaccio avvenga indisturbato, sia di giorno che di notte, non solo in piazza del Popolo ma anche in piazza Paolo VI – dichiara i consigliere Tomatis – E altrettante lamentele di cittadini esasperati arriva da via Carloforte, angolo via Pontelungo, dove si registrano schiamazzi, urla e risse con lanci di bottiglie. Insomma una situazione quella che ci descrivono i cittadini che denuncio ormai da tempo e su cui l’amministrazione Tomatis continua a fare orecchie da mercante”.

E continua: “I cittadini hanno bisogno di amministratori che sappiano ascoltarli, di amministratori che siano un punto di riferimento, non di amministratori trincerati nel palazzo. Fa sorridere il tentativo dell’assessore Vannucci di difendere l’operato dell’amministrazione limitandosi a sottolineare come l’obiettivo sicurezza abbia un ruolo principale. Forse a parole, ma nei fatti, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine che ringraziamo, l’amministrazione non dimostra di voler vedere e risolvere davvero le problematiche che attanagliano la nostra città”.

“Ringrazio i cittadini che mi hanno contattato per fare le proprie segnalazioni e invito gli albenganesi a continuare a contattarmi. Forse insieme si può tentare di far capire a questa amministrazione che Albenga ha bisogno di affrontare e risolvere problematiche ataviche che non sono più tollerabili e he vanno risolte al più presto. L’alleanza e la collaborazione con i cittadini è il primo passo da compiere” conclude l’esponente di minoranza.