Albenga, giunta “limita” la Ztl in centro storico: orari ridotti per veicoli di commercianti e fornitori 

Albenga. Importanti novità in vista per la Ztl del Centro Storico, spesso oggetto anche di lamentele e polemiche per la presenza, talvolta massiccia e prolungata, di veicoli parcheggiati o in transito all’interno dell’area della “Città Vecchia”.

Ma negli ultimi anni, il Centro Storico ingauno è cresciuto, con l’apertura di nuove attività e un’offerta turistico-culturale sempre più ricca e ampia, che porta in città numerosi turisti, tra cui i croceristi, scolaresche e altri gruppi guidati.

E proprio al fine di aumentare la sicurezza e la fruibilità della ‘Città Vecchia’ a turisti e cittadini, nella più recente seduta è stata approvata una delibera di giunta relativa ai nuovi orari di accesso per veicoli muniti di regolare contrassegno.

Le novità riguarderanno i possessori di contrassegno Rosso (titolari esercizi commerciali, artigiani, appartenenti ad associazioni di volontario e Onlus) e contrassegno Marrone (fornitori abituali, veicoli adibiti a servizi di manutenzione o appartenenti a cooperative di lavoro e veicoli in uso o di proprietà delle pompe funebri).

Queste le fasce orarie in vigore oggi: Rosso, dalle 6 alle 9, dalle 15 alle 16 e dalle 19,30 alle 21; Marrone, dalle 6 alle 9 e dalle 15 alle 16.

A seguito delle modifiche, invece, questi i nuovi orari di diritto di accesso con veicoli: Marrone, dalle 6 alle 10,30; Rosso, dalle 6 alle 10,30 e dalle 19 alle 21 (senza possibilità di deroghe). Entrambi, mantenendo inalterato il tempo massimo di sosta all’interno delle aree di 15 minuti, con obbligo di esporre il disco orario indicante l’ora di arrivo.

Nessuna modifica, infine, per i possessori dei contrassegni Blu (soggetti residenti o domiciliati in centro storico che non posseggono area di sosta privata, auto in uso o di proprietà di religiosi che si rechino presso la Curia Vescovile e veicoli appartenenti a soggetti che dispongono di magazzini non atti al ricovero dei veicoli).

Contestualmente alle nuove modifiche orarie della Ztl, il Comune si impegnerà anche ad implementare le aree riservata al carico e scarico delle merci immediatamente poste all’esterno delle mura antiche per consentire comunque un corretto approvvigionamento di merci alle attività del Centro Storico.