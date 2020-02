Albenga e Villanova piangono la scomparsa di Giovanni Angelo Doglio

Albenga-Villanova. Comprensorio albenganese in lutto per la scomparsa di Giovanni Angelo Doglio, venuto a mancare all’ospedale di Albenga, all’età di 91 anni. Molto conosciuto ad Albenga e nei comuni limitrofi, ha lasciato i figli Gianluigi e Mariagrazia.

Il rosario sarà recitato questa sera (21 febbraio), alle 20, nella chiesa del Sacro Cuore ad Albenga. I funerali saranno celebrati nella stessa parrocchia domani (sabato 22 febbraio), alle 15.30.

Questo il messaggio di ricordo del sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra: “Partecipiamo al dolore dell’insegnante Mariagrazia Doglio. che da molti anni contribuisce alla formazione dei nostri bimbi come maestra nelle scuole elementari di Villanova, e al fratello Gianluigi, per la perdita del caro papà, Giovanni, mancato all’età di 91 anni”.

“Giovanni Doglio era persona molto conosciuta, è stato segretario comunale in diversi comuni e poi maestro elementare, per un anno anche a Villanova, diacono e consigliere comunale in Albenga. Porgiamo a Mariagrazia e al fratello le condoglianze più sentite e gli manifestiamo l’affetto e la vicinanza dei Cittadini villanovesi”.

Dopo la funzione religiosa di domani, la salma di Doglio proseguirà per il cimitero di Aquila d’Arroscia.