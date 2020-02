Albenga, Comune tende mano ad agricoltori: “Sospeso il cantiere in via del Cristo”

Albenga. L’amministrazione comunale ascolta le esigenze del territorio e decide di sospendere i lavori in via del Cristo

“Sono stata contattata da alcuni imprenditori agricoli di via del Cristo, – ha spiegato l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi, – che hanno rappresentato come il cantiere per la sostituzione di una condotta del gas avrebbe potuto causare difficoltà al traffico, sopratutto con l’approssimarsi del pieno della stagione produttiva”.

“Ho ascoltato le loro esigenze e mi sono rapportata con gli uffici e con l’azienda che sta eseguendo l’intervento al fine di trovare una soluzione alla problematica ed è stata concordata la sospensione dell’intervento”.

“Sono felice di essere riuscita a instaurare un dialogo così positivo e proficuo con gli imprenditori agricoli del territorio. Ritengo che, proprio attraverso questo, si possano dare risposte concrete ai cittadini e a realtà imprenditoriali così importanti per l’economia della nostra piana”.

Decisione “sposata” anche dal vicesindaco Alberto Passino, che ha aggiunto: “A seguito di numerose segnalazioni delle aziende agricole, che in questi mesi sono nel pieno della stagione, l’Amministrazione ha incontrato e stabilito con la ditta, Tecnosaldo che lavora per Edigas, la sospensione dei lavori per non limitare in alcun modo la viabilità. Un ottimo risultato per l’economia della città, frutto del dialogo tra Amministrazione, imprenditori agricoli e la ditta che si occupa dell’intervento”.

“I lavori si fermeranno nelle prossime 36 ore, per riprendere verso i primi di maggio e tutto questo senza recare alcun pregiudizio ai cittadini residenti nella zona. Ringrazio l’assessore Silvia Pelosi e i funzionari Marchese dell’ufficio tecnico e l’ispettore capo Barbieri, del comando polizia municipale, per il lavoro di concertazione fatto”.