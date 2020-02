Albenga, commerciante scippato. Ciangherotti: “Servono più pattuglie sul territorio”

Albenga. Scippo in pieno centro Albenga, nella serata di ieri. Vittima, un commerciante, che si sarebbe visto strappare la borsa, in un parcheggio, da un uomo in bicicletta, che poi si sarebbe dato rapidamente alla fuga.

A denunciare l’episodio è stato il consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha affermato: “Un esercente, nelle ultime ore, dopo la chiusura serale dell’attività, si è recato al parcheggio delle auto per rientrare a casa, accompagnato da un proprio collaboratore”.

“Mentre i due raggiungevano la vettura, uno straniero in bici (che per me poteva essere anche italiano, la nazionalità poco importa), all’altezza di una piazza-parcheggio centrale e limitrofa alle mura antiche, ha pensato bene di scippare il commerciante, nonostante la presenza del suo collaboratore”.

“Per fortuna, nessuno si è fatto male e la refurtiva ammontava a qualche spicciolo del portafogli rubato insieme alla borsa. Resta il dubbio, però, che il delinquente, ancorché disperato, punti alle attività commerciali, seguendo gli spostamenti dei titolari, con l’intenzione di arrivare a rubarne l’incasso della giornata”. Vivere così è inaccettabile”.

“Servono più pattuglie della polizia locale sul territorio. Noi albenganesi meritiamo di meglio, meritiamo rispetto e meritiamo di essere ascoltati quando chiediamo maggiore sicurezza”, ha concluso Ciangherotti.