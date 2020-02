Albenga. La Città delle torri celebra gli Alpini, con la commemorazione del 77esimo anniversario della Battaglia di Nikolayewka, avvenuta quest’oggi.

La giornata è iniziata alle 9,30 con con il ritrovo presso la sede degli Alpini, in via Lungocenta Croce Bianca. Poi, la partenza del corteo, che ha toccato diverse vie cittadine, accompagnato dal corpo bandistico Giuseppe Verdi.

di 10 Galleria fotografica Albenga, commemorazione della Battaglia di Nikolayewka









Alle 11, l’arrivo al Monumento dell’Alpino in piazza XX Settembre per l’alzabandiera e l’onore ai Caduti, arricchito dall’intervento delle autorità. A seguire, corteo diretto alla parrocchia del Sacro Cuore per la celebrazione della Santa Messa Officiata da don Cesare, con la partecipazione del Coro Alpino Montagne Verdi di Calizzano, diretto dal maestro Egidio Gazzano.

Chiude la giornata, il “pranzo alpino” presso il ristorante albenganese Rica Roca di via dei Mille. Alla celebrazioni hanno preso parte, tra gli altri, il vicesindaco di Albenga Alberto Passino, l’assessore regionale Stefano Mai, il consigliere regionale Angelo Vacarezza, il consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti.