Pietra Ligure. Oggi (domenica 23 febbraio) ricorre il settimo anniversario della prima giornata di visite di controllo dell’associazione Monica Ravetta: la prima è avvenuta proprio il 23 febbraio 2013.

“Sinceramente non pensavo saremmo arrivati fino a qui. Le difficoltà, soprattutto nei primi due anni di attività, hanno reso il compito molto più difficile del previsto e devo confessare che in più di un’occasione mi sono chiesto se ne valeva la pena”, ha dichiarato il presidente Luca Tameo.

In questi sette anni l’associazione intitolata a Monica Ravetta, scomparsa nel giugno del 2012 per un tumore al seno, ha visitato centinaia di pazienti nelle giornate di visita organizzate ogni mese nell’ambulatorio di Pietra Ligure. In molti casi i medici hanno diagnosticato problematiche con larghissimo anticipo di fatto aiutando in maniera concreta le pazienti.

“Avendo aiutato così tante pazienti a stare bene ho capito che ne valeva la pena sempre e comunque perchè aiutare il prossimo è una cosa giusta oltre che nobile” ha aggiunto Tameo.

“L’Associazione è cresciuta anno dopo anno. Le visite dei medici volontari non si concentrano più soltanto sulla prevenzione del tumore al seno ma anche sulla prevenzione del tumore della tiroide, vescica, reni e vie urinarie, addome ed infine con la prevenzione del melanoma, il pericoloso tumore della pelle”.

“Si sta lavorando per poter organizzare le visite una volta ogni tre settimane anzichè una volta al mese per soddisfare la richiesta in crescita”.

“Siamo diventati un punto di riferimento importante sul territorio. Le pazienti sanno che possono contare su di noi a 360 gradi e questo rende la nostra missione davvero completa. Grazie ai nostri medici, vero motore dell’Associazione, saremo sempre più presenti e attivi per le donne della nostra area geografica”, ha concluso il presidente.

Chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sulla attività dell’associazione può chiamare Emanuela al numero 019.617725, oppure visitare la pagina Fb e il sito ufficiale dell’associazione Monica Ravetta.