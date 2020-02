Alassio. I Lions e la CNA di Savona hanno organizzato un incontro con gli alunni dell’istituto Ollandini di Alassio sul tema “Impariamo a Volare”.

Hanno partecipato gli alunni delle terze medie, ai quali l’ingegnere aeronautico Amedeo Salvarani ha spiegato come usare correttamente un drone, effettuando dimostrazioni pratiche verso le quali gli alunni hanno dimostrato grande interesse.

Foto 2 di 2



I ragazzi hanno così acquisito il concetto che il drone, oltre a essere un oggetto di divertimento, può essere sfruttato ampiamente in ambito lavorativo se usato correttamente.

L’articolo 743 del codice della navigazione dal 2019 detta leggi precise per un utilizzo responsabile dell’oggetto in questione. I ragazzi si sono detti soddisfatti per tutte le informazioni messe a loro disposizione.

Presenti all’incontro, il presidente dei Lions Club Alassio Valentina Perna, il presidente Lions Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure Host dottor Lorenzo Marenzi, O.D. Salvatore De Rosa promotore dell’iniziativa e l’imprenditore nel settore arredo urbano Francesco Valenza.

Gli interventi di Lions e CNA proseguiranno in futuro presso altre scuole.