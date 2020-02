Alassio, trovato cadavere in una camera d’albergo

Alassio. Macabra scoperta questa mattina in una stanza di albergo ad Alassio.

Il personale dell’hotel ha rinvenuto il corpo privo di vita di una donna, ospite della struttura ricettiva alassina. Secondo quanto appreso si tratta di una persona anziana, che avrebbe accusato un malore improvviso.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto di personale sanitario e carabinieri della stazione di Alassio.

I militari hanno svolto un accurato sopralluogo all’interno della camera e sentito il personale dell’hotel: in relazione agli accertamenti investigativi effettuati sul cadavere è stata accertata la morte per cause naturali.

Il decesso potrebbe risalire alla notte o alla sera prima, quando la donna era stata vista per l’ultima volta.