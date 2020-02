Alassio, pubblicata gara di appalto per il primo lotto dei parcheggi di Via Pera

Alassio. E’ stata pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto del parcheggio pluripiano di Via Pera. Scadrà il 23 marzo: l’apertura delle buste è prevista per il 24 marzo. Immediatamente successivo l’affidamento dei lavori e l’avvio del primo intervento.

Recentemente, infatti la Giunta Comunale aveva approvato il progetto esecutivo finalizzato proprio all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori.

“Dopo gli interventi propedeutici alla realizzazione del progetto – spiega Franca Giannotta, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – le verifiche archeologiche, ma anche gli incontri per la definizione del temporaneo spostamento al di sotto della ferrovia del mercato settimanale, abbiamo pubblicato il bando di gara che è consultabile sulla piattaforma del Comune di Alassio. Il bando scadrà il 23 marzo e consentirà di consegnare il cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto”.

“Si ricorda che l’intervento riguarda la realizzazione del primo lotto del nuovo parcheggio pubblico multipiano, e in particolare del piano terra e della copertura del piano interrato che aggiungerà oltre quaranta stalli rispetto a quelli esistenti”.