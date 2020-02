Alassio, il presidente CRI Ferruccio Scrufari: “Un ringraziamento a tutti i nostri volontari”

Alassio. Il Presidente della Croce Rossa di Alassio, Ferruccio Scrufari, desidera ringraziare tutti i volontari che si stanno prodigando per fornire aiuto ed assistenza alle persone in quarantena e a tutta la popolazione bisognosa di un nostro intervento. Militi che con grande generosità, coraggio ed umiltà rinunciano a momenti di relax o con la famiglia per affrontare e cercare di risolvere al più presto la difficile situazione creatasi.

Un ringraziamento anche ai vertici regionali CRI che hanno dimostrato tutta la loro vicinanza e partecipazione.