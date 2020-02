Alassio, il nuovo direttivo di Assoristobar: “Dialogo con il Comune e rapporto più forte con le categorie commerciali”

Alassio. Confermato quasi in toto il direttivo di Assoristobar, l’associazione di categoria dei locali e ristoranti di Alassio.

Riconferma nel ruolo di presidente per Carlomaria Balzola. La new entry è rappresentata da Barbara Porzio, nel ruolo di vice presidente. Esce per motivi personali Bruno De Blasio, al quale è stato rivolto un caloroso saluto per il lavoro svolto nell’associazione alassina.

Tra le altre cariche: segretario Max Serafino, tesoriere Michela Bertonasco, consigliere con delega agli eventi Aldo Gandolfo, consigliere con delega al demanio e ai rapporti con gli associati Dario Leon, infine il consigliere alle manifestazioni sportive Francesco Nicolosi.

“Ripartiamo con forza ed entusiasmo: l’obiettivo è avere un filo diretto con l’amministrazione comunale, rafforzare il rapporto con le categorie commerciali alassine ed essere protagonisti come associazione nelle scelte riguardanti le politiche turistiche della nostra città” ha detto il presidente Carlomaria Balzola.