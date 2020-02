Alassio. L’Alassio vince (3-2) il recupero del campionato di Eccellenza giocato con l’Athletic Club, portandosi a tre punti dalla salvezza diretta.

Il mister alassino Cristian Cattardico elogia l’atteggiamento mentale della squadra, che nei trenta minuti rimasti da giocare contro la compagine di mister Alberto Mariani ha consentito di portare a casa la vittoria.

“È stata la vittoria del buon gioco ma soprattutto del grande carattere della squadra, che ha capito come interpretare questa partita sin dal primo secondo di gioco – afferma Cattardico – sono molto contento della prova dei ragazzi, che hanno prontamente reagito alla rete di Ilardo, segnando con Lupo. Il successo è di vitale importanza per la nostra classifica, ma, ora dobbiamo pensare a recuperare tutte le energie psicofisiche, perché domenica prossima ci attende l’ennesimo match salvezza con il Molassana, altro crocevia importante per la nostra stagione”.