Alassio, Cristian Cattardico:”Siamo stati bravi ad interpretare e gestire ogni momento della gara”

Alassio. L’Alassio centra la quarta vittoria consecutiva, battendo (2-1), in rimonta, il RapalloRivarolese, scavalcato in classifica. Le vespe del presidente Vincenzi escono dalla griglia dei play out, con il morale a mille.

“Successo importante, abbiamo allungato la striscia di vittorie, che ci consente, al momento, di uscire dai play out, ma è fondamentale restare con i piedi a terra – afferma mister Cristian Cattardico – perché non abbiamo ancora fatto niente, il campionato è lungo e noi dobbiamo continuare a scendere in campo con determinazione e fame”.

“E’stata una partita difficile perchè giocavamo contro una grande squadra, che faccio fatica a vederla nella posizione in cui si trova, con giocatori di categoria superiore. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità e qualità, soprattutto del reparto avanzato, siamo andati in svantaggio , riuscendo alla fine del primo tempo a raddrizzare la gara, pareggiando su calcio di rigore (ndr, segnato da Carro Gainza) con la conseguente espulsione di Bonci, che ha lasciato il RapalloRivarolese in dieci uomini”.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto e gestito la partita in modo intelligente, riuscendo a realizzare il goal decisivo a pochi minuti dalla fine, sfruttando (ndr, con Di Leo) una situazione di palla inattiva”.

“La salvezza la dovremo conquistare, giocando punto a punto con tutte le avversarie – conclude Cattardico – a cominciare dal match di domenica prossima ad Imperia”.