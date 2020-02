Alassio. C’è anche Poldino, un chichaua di 11 anni, insieme alle circa 80 persone in quarantena all’interno dei due alberghi di Alassio, dove la signora affetta da Coronavirus aveva deciso di trascorrere le vacanze.

Per il cane di piccola taglia, in villeggiatura con la sua mamma umana, però risulta essere un problema rimanere segregato in camera senza poter espletare i suoi bisogni fisiologici e fare la consueta passeggiata quotidiana.

Da questa mattina e fino a fine emergenza ad occuparsi dell’animale saranno i volontari del nucleo cinofili del ponente ligure di Accademia Kronos, “convocati” dall’assessore Fabio Macheda.

Saranno loro a provvedere alle sue passeggiate e a tutti quei bisogni che dovessero insorgere durante il soggiorno forzato.