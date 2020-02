Alassio, ragazzina cade dall’Aurelia in passeggiata Cadorna. Volo di 20 metri: è grave

Alassio. Allarme ad Alassio, una manciata di minuti dopo mezzogiorno. A lanciarlo un testimone, che ha chiamato il 112 segnalando “una persona caduta dall’Aurelia in passeggiata Cadorna”.

A compiere il volo di oltre 20 metri è stata una ragazzina, età compresa tra i 16 e i 20 anni, ma non sono noti i motivi della caduta. Forse un incidente oppure un tentativo di suicidio.

A salvarla miracolosamente dal volo, conclusosi sull’asfalto di un parcheggio, potrebbe essere stato presumibilmente un filo o un ramo, che avrebbero attutito la caduta.

In gravi condizioni, ma sempre cosciente, è stata soccorsa dai militi della croce bianca di Alassio, dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, tutt’ora sul posto.

In seguito ai numerosi traumi e alle fratture riportate, è stata trasporta, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento non sembrerebbe in pericolo di vita, ma seguiranno accertamenti.

Sono attualmente in corso indagini approfondite ad opera del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Alassio che, attraverso rilievi e testimonianze, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.